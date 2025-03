Ubisoft är just nu i fasen av att återuppliva strategiserien Heroes of Might & Magic. Det nya spelet utvecklas av Unfrozen och kommer heta Heroes of Might & Magic: Old Era. Som namnet antyder så kommer det kronologiskt utspela sig före det första spelet i serien. I senaste trailern kan vi se lite gameplay.

Spelet ska också ta inspiration från Heroes of Might & Magi III vilket många anses vara höjdpunkten i serien. Spelet ska släppas på PC senare i år.

Vad tror ni här på FZ? Kan detta bli Heroes återtåg?