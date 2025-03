I Forest Reigns har Paris tagits över av en muterad skog som inkluderar en rad olika farliga och användbara växter. Det får vi se prov på i den senaste gameplay-genomgången, där de tar sig in i en fiendefraktions bas på tre olika sätt.

Man kan gå rakt på sak genom att panga sig in genom att använda gigantiska rötter som skydd, få sina skott att studsa mot en speciell buske. Det andra sättet är att smyga, där spelaren hittar en annan speciell växt som lyfter upp honom över muren. Därefter kan han öppna porten till anläggningen för att släppa in några arga vildsvin.

Det sista sättet är att hitta en gasmask som låter honom ta sig in via en tunnel fylld med farliga sporer den mest klassiska av fiender: jätteråttor. När man väl kommit in kan man sprida sagda sporer via ventilationen för att oskadliggöra fienderna.

Vi har inget släppdatum, men det är på väg till pc.