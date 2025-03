Över fyra år har gått sedan remaken av Star Wars: Knights of the Old Republic utannonserades. Sedan dess har det ryktats om nedläggningar och andra svårigheter, men trots det verkar det som att projektet inte är nedlagt.

På X skriver Saber-chefen Tim Willits att de är en av de största självständiga utgivaren i världen, jobbar på flera projekt i många olika genrer och att: "allt vi har pratat om är fortfarande under utveckling". Med andra ord borde KOTOR-remaken inte vara nedlagd.

Ett annat intressant spel från dem som vi inte hört nåt om på länge är Jurassic Park Survival, som sägs bli en Alien: Isolation-liknande upplevelse där man i rollen som forskare är kvarlämnad på ön efter vad som hände i den första filmen. Konceptet låter riktigt intressant, och det är betryggande att det verkar vara på gång.