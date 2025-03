Deliver at all Costs, utvecklat av svenska Far Out Games, har sett riktigt lovande ut, och trailern som avslöjar släppdatumet gör en inte direkt mindre sugen. Den 22 maj är det hur som helst dags på Xbox Series X/S, pc och Playstation 5.

Spelet släpper en lös i en 50-talsstad där man ska agera budbilsförare och, precis som titeln antyder, inte sky några medel för att få lasten till målet. Invånare kan kastas runt som trasdockor, byggnader rivas som korthus och andra fordon demoleras.

Det ser ut att bjuda på en hel del uppdragsvariation och dessutom en spännande handling, och vill man testa så finns en demo tillgänglig på pc.