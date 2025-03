PS5-versionen av Indiana Jones and the Great Circle har fått releasedatum. Den 17 april svingar Indy piskan också på Sonys konsol, vilket är just det datum det ryktades om för en tid sedan.

Om du har en PS5 Pro kan du se fram mot "visuella optimeringar" av okänd art. I samband med PS5-premiären dyker det upp nya tekniker för piskan, bland annat en där man sliter fiendens vapen hur händerna på dem och till sig själv. Dessa uppdateringar kommer till alla plattformar den 15 april.

Det finns två versioner i svenska PS Store: standard och Premium Edition. Priserna är 899 och 1 199 kr.

Datumet offentliggörs i ett samspel mellan röstskådisarna Troy Baker (som hyllats för sin Indy-tolkning) och Nolan North som är känd för... Uncharteds Nathan Drake. Lite kul.

Spelet släpptes till pc och Xbox Series i december. Det kodades av svenska Machinegames, som av de höga betygen att döma skött sig riktigt bra. Att PS5-release dröjt beror förstås på att Bethesda numera ägs av Microsoft. Men snart spelar det alltså ingen roll längre.