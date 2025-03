Det blir inget The Witcher 4 under 2026, fick vi reda på under gårdagen, och det visar sig att det får sällskap av ett annat storspel, som enligt journalisten Jason Schreier inte heller kommer att komma nästa år.

Det rör sig om Intergalactic: The Heretic Prophet från Naughty Dog, som utannonserades i julas och tar klivet till scifi. De säger sig ha jobbat på det sedan 2020, men vi har hittills inte fått nåt släppdatum. På Resetera skriver dock Schreier att det inte kommer att släppas nästa år.

Det många spekulerar i nu angående både The Witcher 4 och Intergalactic är huruvida de ens kommer att släppas på de nuvarande konsolerna, eller satsa helhjärtat på next gen. Med tanke på att de då potentiellt släppta next gen-konsolerna kommer att vara hyfsat nya och ha begränsade användarbaser, är det dock sannolikt att så här pass påkostade projekt även släpps på current gen.