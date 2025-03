Relics är här, nästa uppdatering till vad som blivit framgångssagan No Man's Sky. Nu får vi chansen att ägna oss åt paleontologi och gräva upp uråldriga skelett från utomjordiska varelser. Delarna kan du sätta ihop så som de var och visa upp i dina museum (ombyggda baser). Hello Games hälsar att du inte måste sätta ihop skelettdelarna autentiskt, utan kan bygga "vansinne".

Din bas blir ett museum!

Tidigt i år fick No Man's Sky en jätteuppdatering, "Worlds Part II", som gjorde stora ingrepp i planeterna med bland annat mer dramatisk terräng, gasjättar och vattenvärldar. Japp, No Man's Sky bara fortsätter och fortsätter. Sent i höstas fick det till sist väldigt positivt omdöme på Steam efter åtta långa år. Trenden pekar fortsatt uppåt, och just nu pågår 60-procentig rea på Steam.

En rea som även gäller andra format.