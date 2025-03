Bennet Foddy har gett oss frustrerande och skrattlockande titlar som QWOP och Getting Over It, och vi har tidigare skrivit om att han har ett nytt spel på gång vid namn Baby Steps, tillsammans med Gabe Cuzzillo och Maxi Boch. Det är en promenadsimulator i ordets rätta bemärkelse, fast man behöver göra bra mycket mer än att bara trycka analogspaken framåt för att ta sig fram.

Istället styrs benen separat, och målet är att ta sig upp för ett berg i en öppen spelvärld – det finns alltså inte bara en, bestämd väg att välja, utan det finns flera olika sätt att ta sig vidare. Utmaningen finns fortfarande där, men nu riskerar man inte längre att halka tillbaka ända till början.

Baby Steps ska släppas i år på pc och Playstation 5.