Efter en längre dispyt med utgivaren Nacon fick spelutvecklaren Frogwares till slut tillbaka kontrollen över skräckspelet The Sinking City. Förra månaden drog de igång en Kickstarter-kampanj för uppföljaren The Sinking City 2, som drog in fyra gånger mer pengar än de bett om, totalt över 460 000 dollar (4,6 miljoner kronor).

Men det blir ännu mer The Sinking City, fast inte ytterligare en uppföljare eller ett sidospår, utan en remaster av det första spelet. Det har snyggats till i Unreal Engine 5 och ska komma till pc, Playstation 5 och Xbox Series X/S, och äger man originalspelet så får man remastern helt gratis.

Det bjuds på ny ljussättning, förbättrad detaljrikedom, 4K-texturer, förbättrade reflektioner, ett fotoläge såväl som diverse uppskalningstekniker. Spana in några jämförelser mellan den gamla och nya versionen nedan.