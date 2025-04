Spirit of the North från 2019 var ett riktigt vackert äventyr som inte fick sådär jättebra betyg när det kom, men som utvecklaren Infuse Studio ändå tyckte förtjänade en uppföljare – Spirit of the North 2.

Tack vare trailern ovan vet vi nu när den kommer, och det är 8 maj som gäller på pc, Xbox Series X/S och Playstation 5. Man lirar som en räv som ger sig ut i en öppen spelvärld med en korp som följeslagare, med målet att frita flertalet legendariska väktare som varit inspärrade i århundraden.

Man har möjlighet att skräddarsy sin räv och göra den så fluffig och iögonfallande man vill, och under resans gång kan man även hitta runor som modifierar dess olika förmågor.