Path of Exile 2 har varit early access-ute i några månader och har blivit riktigt framgångsrikt. Snart är det dags för en stor uppdatering att släppas, som går under namnet Dawn of the Hunt och släpps den 4 april, alltså nu på fredag.

Namnet anspelar på den nya klass som ska läggas till, som heter Huntress och kretsar kring strider med spjut, stor rörlighet, en fågel hon kan rida på och möjlighet att fånga monstersjälar och sedan använda sagda monster i strid.

De har även jobbat mycket med spelets balans, vilket innebär att flera väldigt mäktiga karaktärsbyggen kommer ett nerfas och att balansen kommer att vara så annorlunda att vi bör "glömma allt vi vet". Ändringar och nytillskotten i uppdateringen är väldigt många, och ni kan spana in videon nedan för att lära er mer.