Gillar man att bli jagad av skrämmande gestalter, likt dem i Little Nightmares, så kan skräckspelet Out of Sight vara värt att hålla ögonen på. Det utspelar sig på en mörk herrgård, så klart, och har ett minst sagt intressant koncept.

Man spelar nämligen som den blinda tjejen Sophie, som kan se genom sina teddybjörns ögon. Det innebär att man får spela igenom sekvenser ur förstapersonsperspektiv (eller tekniskt sett andrapersonsperspektiv), eftersom hon bär på björnen, men även tredjepersonsperspektiv när hon placerar den på en fast plats.

Det leder till en blandning av spelmoment där man smyger runt i huset och försöker undvika de skrämmande individer som har tagit en till fånga, alternativt löser olika pussel. Hur det kan gå till ser ni i trailern ovan, som även avslöjar att Out of Sight släpps den 22 maj på Playstation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch och pc.

Testan även demon på pc.