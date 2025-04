Brist på nyversioner av gamla spel är det icke. Ändå lever amerikanska Nightdive Studios på att remastra gamla godingar från förr, till exempel Doom, Quake, The Thing och System Shock. Mestadels pc-spel som synes, men nu är man sugna på att ta sig an spel som släpptes exklusivt till de snart 20 år gamla konsolerna PS3 och Xbox 360.

"Vi står redo", säger Nightdives chef för affärsutveckling Larry Kuperman till VGC. Tillvägagångssättet kan bli bökigt då en del studior har lagts ner, och Kuperman förklarar att man behöver börja med att gräva i förutsättningarna: Finns källkod, assets och annat kvar?

Många gånger vittnade utvecklare om att PS3 var svår att koda till. Studiochefen Stephen Kick håller med om att PS3-remasters kan bli en utmaning, men säger att studion är erfaren nog att göra ett okej jobb. Kuperman tillägger att man har en fördel att man använder den egentuvecklade spelmotorn KEX, att det ger mer kontroll.

Nightdives senaste projekt är den nyss släppta äventyrsremaken I Have No Mouth, and I Must Scream. Man har jobbat på Sin Reloaded i ett antal år, men oklart om/när det släpps. Nyligen spekulerades i att de skulle lyckas lägga vantarna på No One Lives Forever-licensen, trots (eller kanske tack vare?) att utvecklaren Monolith nyligen stängdes ner.