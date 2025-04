Evenemanget Playstation: The Concert är inställt. Det skulle ha gät rum på på Scandinavium i Göteborg den 24 maj, men nu skriver biljettbutiken Ticketmaster att konserten ställts in. Varför anges inte.

Playstations svenska representanter säger till FZ att orsaken är "oförutsedda omständigheter", men utan att berätta vilka dessa är. Man undersöker om det går att arrangera konserten senare. Köpta biljetter kommer kunna lösas tillbaka där de handlades.

Uttalandet:

På grund av oförutsedda omständigheter utanför vår kontroll måste vi tyvärr meddela att PlayStation The Concert, som var planerad till den 24 maj på Scandinavium i Göteborg, inte kommer att äga rum vid detta tillfälle. Vi undersöker aktivt framtida möjligheter att kunna genomföra showen och uppskattar ert fortsatta stöd och er förståelse. Återbetalning kommer att vara tillgänglig på den ursprungliga inköpsplatsen.

Playstation: The Concert blandar musik från PS-spel som The Last of Us, Horizon och God of War med visuella upplevelseer. Evenemanget turnerar genom Europa under våren, med premiär i Dublin i april.

Konserterna tillkännagavs i höstas och många av dem ser ut att bli av, men de i Oslo och Köpenhamn verkar också ha ställts in.