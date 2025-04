Jag tänder i princip eld på ett helt decennium av mitt snabbt försvinnande liv för att berätta den här historien. Serien är väldigt svår att göra. Den måste ha ett slut. Så jag tänker inte gå förbi. Vem vet, det kanske blir en Dunk and Egg-show [noveller i A Song of Ice and Fire-världen] i The Last of Us som sker och som nån gör.

Men för mig är den enda frågan: Kommer det att bli en säsong till eller kommer det att krävas två till? Om allt det här kan ske i en säsong till, härligt. Om vi känner att det känns logiskt att dela upp det i två, då gör vi det.