Den första filmen baserad på den omåttligt populära skräckserien Five Nights at Freddy's hade premiär under 2023 och blev något av en hit sett till intäkter, även om omdömena inte nådde riktigt liga höga höjder.

Men en andra film blir det, och enligt huvudrollsinnehavaren Josh Hutcherson kommer den att bli både större och läskigare än föregångaren, och låta världen öppna upp sig. Nu har vi fått en ny teaser-trailer som ger oss ett smakprov på vad som väntar.

Och det Hutcherson sa om att världen skulle öppna upp sig verkar stämma, för de animatroniska robotarna är till synes ute i världen för att ställa till med otyg, istället för att hålla sig till Freddy Fazbear's Pizzeria, som vi är vana vid.

Den 5 december har Five Nights at Freddy's 2 biopremiär, och till skillnad från den första filmen kommer den inte att dyka upp på streamingtjänsten Peacock samma dag.