En del titlar på Switch 2 kommer uppgraderas från Switch 1, och får bland annat bättre flyt, högre upplösning och nya inslag. Zelda-duon Breath of the Wild och Tears of the Kingdom är två spel som får "Switch 2 Edition"-versioner. Äger du spelen kan du uppgradera för en oklar peng.

Men. Om du prenumererar på Switch Online samt Expansion Pack får du uppgraderingarna utan extra kostnad. I det finstilta på Nintendos webbplats läser vi, att om du äger Breath of the Wild och/eller Tears of the Kingdom och har en aktiv prenumeration behöver du inte betala mer.

Notera att det inte räcker med Switch Online, utan att alltså Expansion Pack också krävs.

Första Switch har haft liknande deals för Switch Online-prenumeranter. Exempelvis kan dessa ladda ner expansioner och dlc:er till spel som Animal Crossing och Mario Kart utan extra kostnad.