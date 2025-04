Vi har länge vetat att Switch 2 är bakåtkompatibel med original-Switch, men också att alla inte inkluderas. Nu har Nintendo släppt två listor, en med titlar som "startar på Switch 2 men har in game-kompatiblitets-problem" samt en med "start-problem på Switch 2".

Angående den senare listan: det låter onekligen som att spelen har problem att ens starta.

Men ja, Nintendo är ganska vaga med begreppen. Bland de knappa 50 spelen som går att starta men har problem hittar vi Alan Wake Remastered, Alien: Isolation, Factorio, Fall Guys och Saints Row 4. Bland dem cirka 140 med startproblem har vi spel som Wolfenstein II: The New Colossus, Oddworld: Stranger's Wrath, Little Nightmares Complete Edition, South Park: The Fractured But Whole, NBA 2K25, Another Crab's Treasure och Doom: Eternal. En del Japan-exklusiva finns också.

Inga av Nintendos egna spel nämns, vilket förstås är glädjande. Dessutom står det att samtliga spel utom ett undersöks. Undantaget är Fortnite, som får en Switch 2-version redan 5 juni.