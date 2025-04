Snart är det dags för den andra säsongen av The Last of Us-serien på HBO. Den 13 april, alltså nu på söndag, är det premiär, och inför det har det börjat trilla in recensioner från diverse medier som har fått tjuvkika.

I skrivande stund ligger Rotten Tomatoes-betyget på 93 procent, vilket får anses vara riktigt bra, även om säsong 1 var snäppet vassare med sina 96 procent. Säsongen tycks bjuda på mer känslor och större actionsekvenser än den första, även om det tycks råda delade meningar angående huruvida den är väldigt trogen spelet eller tar ut svängarna.

Det blir som bekant minst en säsong till, men när spelets handling väl är slut kommer åtminstone showrunner Craig Mazin att tacka för sig, eftersom han inte vill fortsätta utanför spelets handling.