Death Stranding 2 hägrar, men det blir mer Death Stranding än så, eftersom det även ska komma en film baserad på spelet. Kojima har tidigare sagt att han är inblandad i projektet, men att han inte kommer att regissera. Det blir det istället Michael Sarnoski som gör.

Det är Deadline som har snackat med insatta källor, som menar att Sarnoski även kommer att skriva manus. Han är tidigare känd för sin debutfilm Pig, med Nicholas Cage i huvudrollen, som blev väldigt hyllad. Han har även regisserat A Quiet Place: Day One och jobbar just nu med Death of Robin Hood.

Kojima Productions och A24 kommer att agera producenter.