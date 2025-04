I går kväll gick årets Bafta Games Awards av stapeln, där de alltså belönade de bästa spelen som släpptes mellan 25 november 2023 och 15 november 2024 med priser i en rad olika kategorier. Kvällens storvinnare blev, som på många andra ställen, Team Asobis Astro Bot.

Det kammade bland annat hem det främsta priset, Bästa spel, såväl som fyra andra: ljud, animering, familjespel och speldesign. I Bästa spel-kategorin konkurrerade det med Balatro, Black Myth: Wukong, Helldivers 2, The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom och Thank Godness You're Here!

Vinnare i andra kategorier inkluderade bland annat Senua's Saga: Hellblade II för teknisk prestation, Still Wakes the Deep for nytt varumärke, Helldivers 2 för multiplayer och musik, och Metaphor: Refantazio för narrativ.

Se hela showen ovan och alla vinnare och nominerade här.