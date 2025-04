Book of Travels från svenska Might and Delight fick inte alls den uppskattning som undertecknad tyckte att det förtjänade, men sånt är livet. Glädjande nog är de nu tillbaka med en ny skapelse som heter Twinkleby.

Det kallar det för ett "ett mysigt och avslappnande inredningsspel" där man får förvandla svävande öar till dioraman och utforska den stjärnupplysta övärlden. I takt med att man bygger ut sin lilla värld kommer svävande båtar och släpper av nya invånarna som gör sig hemma. Dessa interagerar med ens skapelser och varandra, och det gäller att komma på hur man uppfyller deras olika behov.

Ju längre man kommer, desto större öar låser man upp, och givetvis får man även tillgång till nya möbler och annat.

Twinkleby släpps på pc, Mac och Linux under 2025.