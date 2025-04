Fjolårets Xbox Games Showcase var något i hästväg. Doom: The Dark Ages! Nytt Gears of War! Indiana Jones! Fable! Perfect Dark! 8 juni klockan 19.00 är det dags för årets spelshow. I förfjol avslutade man med ett dedikerad Starfield Direct. Det följdes i fjol av Black Ops 6 Direct. I år blir det The Outer Worlds 2 som stjäl strålkastarljuset. Xbox-showen följs av det spelet. Gameplay, detaljer och utvecklarsnack utlovas – och vågar man hoppas på ett releasedatum?

Annars väljer Xbox att i dagsläget inte nämna några andra spel. Men lågoddsare är nämnda Fable, Perfect Dark och Gears of War: E-Day. Clockwork Revolution, Kojimas OD, Everwild och State of Decay 3 är andra. Dessutom räknar vi med helt nya tillkännagivanden.

...The Elder Scrolls VI? Vem vet! Nyversion av fyran ryktas vara nära.