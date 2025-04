Under 2021 meddelade CD Projekt Red att de hade köpt upp utvecklaren The Molasses Flood (TMF), kända för bland annat The Flame in the Flood. Där fick de jobba på en multiplayer-spinoff till The Witcher (Project Sirius), men utvecklingen verkar ha varit problemkantad och under 2023 meddelade CD Projekt att en stor andel av studions personalstyrka sagts upp.

Nu visar det sig att TMF inte kommer att få fortsätta agera under egen regi, utan kommer att tas upp i CD Projekt Red. På studions webbplats skriver de att deras tidigare spel kommer fortsätta att vara tillgängliga.

På Linkedin säger en av grundarna, Damian Isla, att det är en "bra och hälsosam" utveckling som är sedan länge väntad. Han skriver även att Project Sirius har en ljus framtid och kommer att bli ett fantastiskt spel. Själv har hand ock beslutat att inte följa med TMF på resan, utan har helt enkelt lämnat skutan.