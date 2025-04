Pengar fortsätter välla in över Star Citizen. Insamlingen har nu passerat 800 miljoner dollar, nära 8 miljarder svenska kronor. Det innebär att man fått in drygt 70 miljoner dollar det senaste halvåret; under Citizencon i oktober låg det på 729 miljoner dollar.

Pengarna kommer från försäljning av tillgång till alphan (kostar från 56 dollar), farkoster, prenumerationer, kringförsäljning med mera. Insamlingen finansierar både det massiva onlinespelet Star Citizen och den fristående singleplayer-kampanjen Squadron 42.

Star Citizen är spelbart som tidig alpha sedan 2017, men fortfarande finns inget datum eller år för när version 1.0 kan tänkas vara färdig. Men Squadron 42 ska släppas under 2026, är tanken.