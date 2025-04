Blue Prince har just nu årets högsta snitt på Opencritic. 91 är bättre än Split Fiction, Kingdom Come 2 och Monster Hunter Wilds. I dag släpps det via PS Plus, så länge du prenumererar på "extranivån". På tisdag följs det av en storsuccé från 2023: Hogwarts Legacy.

Dessutom får vi finalen av Lost Records: Bloom & Rage, Battlefield 1 med mera. Premium-prenumeranter kan se fram emot två klassiker nästa vecka: Alone in the Dark 2 (PS1) och War of the Monsters (PS2). Spelen, datum, format och prenumerationsnivåer får du här:

PS Plus Extra och Premium (spelkatalogen)

Blue Prince (PS5) – 10 april

EA Sports PGA Tour (PS5 – 10 april)

Hogwarts Legacy (PS5, PS4) – 15 april

Lost Records: Bloom & Rage Tape 2 (PS5) – 15 april

Battlefield 1 (PS4) – 15 april

Plateup! (PS5, PS4) – 15 april

PS Plus Premium (klassikerkatalogen)