Vid release den 5 juni får Switch 2 Gamecube-spel (via Switch Online + Expansion Pack), där det stora dragplåstret är Zelda: The Wind Waker. Två av de mest efterfrågade Wii U-spelen till Switch har varit Zelda: Twilight Princess HD och, just, Wind Waker HD. Två titlar från Wii och Gamecube som restaurerades till Wii U-konsolen, och som alltså varit önskade på Switch-plattformen.

Dubbelt upp med Wind Waker på Switch 2?

Det faktum att vi får Gamecube-originalet talar eventuellt mot att Wind Waker HD tar klivet till Switch 2 – eller? Nope, "allt är möjligt". Kinda Funny Games Daily har talat med Nintendo of Americas Nate Bihldorff som fick "många frågor, och i sann Nintendo-anda fick vi inte alltför många svar". Men det faktum att Gamecubes Wind Waker på Switch 2 innebär lägre chans för Wind Waker HD sköt han alltså ner. Vi kan få båda på Switch 2.

Switch Onlines Wind Waker kommer med några nyheter. 480p blir HD, ljuset har förbättrats och exempelvis pilbågen har fått gyro-kontroller. Det blir alltså något mer än en rak portning.