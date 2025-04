På söndag har den andra säsongen av tv-serien The Last of Us premiär, och betygen på förhand är fina. Och tydligen tror finansiärerna på den, för en tredje säsong är redan spikad, skriver Games Industry.

Ingen överraskning med tanke på det fina mottagandet för första säsongen, som begick premiär tidigt 2023. Och redan i februari sa Francesca Orsi, högt uppsatt på HBO, till Dateline att serietolkningen av de två spelen kan sträcka sig över fyra säsonger totalt. Inget är dock spikat än.

The Last of Us-serien sänds på Max (tidigare HBO). Säsong 2 är sju avsnitt lång och det släpps ett i veckan med start på söndag.