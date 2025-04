Releasedatumet för Mafia: The Old Country verkar ha läckt. I ett gissningsvis oavsiktligt inlägg på Steam stod det "Mafia: The Old Country är tillgängligt den 8 augusti 2025". Inlägget är borttaget, men som vanligt hann folk se och skärmdumpa det innan.

Spelet ska visas upp på branschmässan Pax East den 8 maj, skriver Insider Gaming, och gissningsvis var tanken att avslöja datumet då. Sedan tidigare gäller att man siktar på släpp i sommar. Och det ligger ju i linje med läckan.