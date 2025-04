Switch 2 kommer så klart att få en egen, diger uppsättning spel, varav vi redan har sett flera, som Mario Kart World, Hyrule Warriors: Age of Imprisonment och The Duskbloods. Men även favoriter från första Switch ska ta klivet över till den nya hårdvaran, varav vissa kommer att få mer än bara högre upplösning och fler bildrutor per sekund.

Zelda: Breath of the Wild och Tears of the Kingdom kommer att få lite nya funktioner via Nintendo-appen i vad de kallar för Zelda Notes, där den främsta funktionen är att göra anteckningar på en interaktiv karta och dela sina skapelser med andra. Men man kommer även att få ett slumpmässigt bonusföremål varje dag, och ett av dessa är "vapenreparationer", som vi såg skymta förbi i Nintendos Treehouse-sändning (nedan).

Vapendegradering är som bekant något många inte gillar med spelen, men frågan är hur många som kommer att vara nöjda över att reparationsfunktionen slumpas fram i en app man måste ladda ner.