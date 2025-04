Det ser ut som att Kina-tillverkade spelkonsoler som Switch 2 och PS5 kan åka på USA:s importtullar på 145 procent, trots löften i fredags om att dessa och viss annan elektronik skulle vara undantagna.

Switch 2 släpps 5 juni.

I ett dokument från en "betydande leverantör" som Nikkei Asia sett står att konsoler som tillverkats i Kina kommer åka på de massiva strafftullarna. Om det blir av drabbas främst Switch 2, som släpps den 5 juni, men också Playstation 5 eftersom den till stor del tillverkas i Kina, uppger Nikkei Asia. Man nämner inte Xbox Series, så okänt om också de riskerar att drabbas.

Majoriteten av Switch 2-konsolerna tillverkas i Kina, uppger Gamesindustry, men tillägger att stora tillverkare söker sig till andra länder.

Osäkert läge

Att tullarna faktiskt införs är långtifrån säkert. Trump-administrationen ändrade beskeden om tullarnas storlek och mot vilka de skulle införas flera gånger förra veckan. I söndags skrev presidenten på Truth Social (återgivet här, här, här) att det inte tillkännagavs några undantag för Kina från tullarna på fredagen ("There was no Tariff 'exception' announced on Friday") och antydde att elektronik kommer bli föremål för en annan sorts tullar ("...they are just moving to a different Tariff 'bucket'.") Han gav inga detaljer, och det är okänt om de uppgifter Nikkei Asia sett gäller dessa.

Turerna kring USA:s importtullar fick Nintendo att skjuta fram möjligheten att förhandsbeställa Switch 2 i USA och Kanada en månad. Den 8 maj ska det vara möjligt, enligt nuvarande planer. Priset i USA är nu 449 dollar för konsolen och 499 dollar för konsol och Mario Kart World. Det är inte känt hur mycket priserna ökar om tullarna blir av.

I helgen höjdes priset på PS5 Digital Edition (den billigare modellen) med 50 euro i vissa länder i EU (det höjdes även på ett par andra håll, t.ex. Australien). Som skäl angavs "... en utmanande ekonomisk miljö, inklusive hög inflation och fluktuerande valutakurser."