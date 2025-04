Det först avsnittet i den andra säsongen av The Last of Us på HBO har haft premiär, och suget efter svampzombier är fortsatt högt. Enligt Deadline sågs avsnittet av 5,3 miljoner tittare i USA, vilket är runt tio procent mer än premiären för den första säsongen, som lockade 4,7 miljoner tittare.

Omdömena från medier som redan har fått se hela säsongen har varit riktigt bra och vi vet redan att den tredje säsongen har fått grönt ljus. Det är dock fortfarande oklart om det blir den sista säsongen, eftersom de inte vet om de kan klämma in resten av spelets handling i bara en säsong.

Klart står dock att showrunner Craig Mazin inte kommer att fortsätta förbi spelens handling, även om vi nog inte ska utesluta att nån annan får ta över ifall HBO & Co. vill att serien ska fortsätta.