Skull and Bones fyller ett år och två månader i dag. Då passar Ubisoft på att uppmärksamma ettårsjubileet (som alltså inföll i februari), med både gratishelg och en lista över kommande nyheter och uppdateringar.

Gratishelgen börjar i morgon, torsdag den 17:e, och pågår till måndag den 21:a. Den körs på alla plattformar (pc, PS5, Xbox Series, Ubisoft Connect). Bra tillfälle att testa piratliret kostnadsfritt. Mer info här om gratishelgen.

En rad nyheter väntar under året, som utvecklarna delat in i fyra säsonger. Under den första kommer PS5 Pro-ägare få förbättringar av ej specificerad art. Säsong 2 innehåller en större båt än de som finns nu, med fler vapenstationer. Tredje säsongen blir det möjligt att slåss på land – en enligt utvecklarna efterfrågad funktion som man inte ger några detaljer om än. Och slutligen ska det legendariska sjöodjuret Kraken göra entré. Mycket mer än så står på menyn, kolla in genomgången för detaljer.

Skull and Bones hade en väldigt lång väg till färdigt skick, men när det till slut släpptes blev mottagandet ändå skapligt positivt. FZ gav det 3 i betyg.