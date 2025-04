Bloober Teams kommande skräckspel Cronos: The New Dawn sägs hämta inspiration från Resident Evil och Dead Space, och framför allt det sistnämnda ser vi en del av i den gameplay-trailer som nu har släppts.

Dead Space har som bekant fiender som fortsätter att leva även om man skjuter dem mitt itu, men där Dead Spaces blodklottrade tips är: "Cut their limbs off", är Cronos istället: "Don't let them merge" – fienderna kan nämligen kombinera sig med varandra för att bli till farligare versioner. Det är alltså den "hemliga stridsteknik" som de tidigare frestade oss med.

Den basfienden tycks bli en vi har sett ett antal gånger i andra spel, nämligen humanoiden med en jättearm som den springer fram och drämmer i backen. Folk i kommentarerna tycks vara riktigt taggade, och huruvida Bloober lyckats den här gången får vi se någon gång i år, då spelet släpps på Playstation 5, Xbox Series X/S och pc.