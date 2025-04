Ubisoft uppges ha ett nytt battle royale-spel under utveckling. Enligt Insider Gamings källor snickrar företaget sedan flera år tillbaka på ett spel med arbetsnamnet Scout. Det uppges vara kraftigt inspirerat av free to play-succén Apex Legends.

Tanken ska vara att håva in spelare som lämnar Apex Legends och att högt uppsatta på Ubisoft tror det finns utrymme för ett till hjältefyllt battle royale-spel.

Den påstådda satsningen uppges gå stick i stäv med en undersökning hos Ubisoft som pekade på att battle royale-genren är på nedgång. Samma tendens har EA (som äger Apex Legends) antytt, och man har därför en stor uppdatering planerad.

Apex Legends spelarsiffror har minskat påtagligt sedan toppnoteringen för ungefär två år sedan. Men det spelas fortfarande av omkring 150 000 - 200 000 per dag bara på Steam. Andra storheter i genren är PUBG, Fortnite och Call of Duty Warzone. Samtliga är free to play.

Ubisofts förra battle royale-satsning, Hyper Scape, blev ett präktigt magplask och lades ner efter bara 1,5 år. Företaget har haft det tufft de senaste åren, och lagt ner flertalet spelprojekt. I vintras kom beskedet att lagshootern Xdefiant läggs ner i sommar, cirka ett år efter skarp release. Men mer positivt är att Assassin's Creed Shadows (släpptes i mars) går bra hos både kritiker och spelare – godkända betyg hos båda, trots en del kontroverser på förhand.