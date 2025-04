Nintendos egen lilla musiktjänst har nu lagt till musiken från The Legend of Zelda. I Albumet som lagts till får vi originalmusiken från Koji Kondo som släpptes 1986. Det är endast tolv små stycken, men ack så klassiska.

Låtlistan:

• Title Theme

• Overworld Theme

• Puzzle Solved

• Important Item Acquired

• Underworld Theme

• Got a Triforce Fragment

• Recorder Melody

• Game Over

• Death Mountain Theme

• Ganon is Defeated

• Zelda is Saved

Nintendo Music-appen är tillgängliga för alla som har Nintendos online-medlemskap. Appen går att ladda ned till Switch (såklart), men även på mobiltelefoner. Tjänsten innehåller musik från Nintendos 40-åriga historia och nu kan man alltså lyssna på Zelda-musik!