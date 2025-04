I helgen fick vi första trailern från Star Wars Zero Company, ett Xcom-likt spel från Respawn och Bit Reactor (som råkar bestå av gamla Xcom-namn). Spelet äger rum under klonkrigen, men enligt teamet bakom tankar man inspiration från mycket Star Wars – och mycket bra Star Wars!

Det är inspirerat av de politiska intrigerna i Andor, det råa slagfältsperspektivet i Rogue One och, naturligtvis, äventyren i den ursprungliga trilogin.

Det berättar Bit Reactors Greg Foertsch, spelets regissör, under helgens Star Wars Celebration i Japan (via Gamesradar). Han lyfter fram hur alla influenser "respekterar intelligensen" hos Star Wars-publiken, och han hävdar att Star Wars Zero Company kommer göra detsamma.

Strategispelet släpps någon gång under 2026 till pc, Playstation 5 och Xbox Series X|S.