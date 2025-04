Efter rykten och läckor vet vi: Oblivion-remastern är på väg. Faktum är att den redan är här. Japp, The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered är avslöjad – och släppt. Formaten är pc och Xbox Series X|S (Game Pass? Japp!), och även Playstation 5. Bakom spakarna hittar vi Virtuos, en studio som gjort det till sin grej att jobba tillsammans med studior på AAA-spel, så som Cyberpunk 2077 och kommande Metal Gear Solid Δ: Snake Eater. Spelet är ombyggt från grunden i Unreal Engine 5.

Nya karaktärsmodeller, bättre animationer, omarbetat UI och ett tredjepersonsläge som ska vara i paritet med det i Starfield. Expansionerna Knights of the Nine och Shivering Isles ingår i paketet.