Markera 2 oktober, för det är dagen då Ghost of Yōtei släpps exklusivt till PS5. Men vi räknar förstås kallt med att spelet gör som föregångaren Ghost of Tsushima från 2020, som senare tog klivet till pc. Andrew Goldfarb på Sucker Punch skriver (via Playstation Blog) att man under tiden som gått sedan Tsushima-releasen arbetat för att göra Ghost of Yōtei till "något speciellt".

Man firar datumet med en ny trailer, där måltavlorna Atsu jagar i spelet avslöjas: "The Yōtei Six".