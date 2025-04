Den 2 april tillkännagav vi detaljer om Nintendo Switch 2 och öppnade ett lotteri för försäljning på My Nintendo Store. Som ett resultat fick vi ett extremt stort antal ansökningar, med cirka 2,2 miljoner människor bara i Japan. Detta är dock långt över våra initiala förväntningar och överstiger vida antalet Nintendo Switch 2-konsoler som kan levereras via My Nintendo Store den 5 juni. Därför förväntas det tyvärr att ett stort antal kunder inte kommer att väljas ut när vinnarna offentliggörs imorgon den 24 april.