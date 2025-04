Den svenska co-op-stänkaren Split Fiction ryktades nyligen vara på väg att bli film. Nu kommer nya uppgifter om vilka som medverkar.

Enligt Variety gör Sydney Sweeney en av rollerna. Det ska ännu vara oklart vem av spelets två huvudkaraktärer, Mio och Zoe, hon ska spela. Sweeney känns igen från Tarantino-rullen Once Upon a Time in Hollywood och serierna White Lotus och The Handmaid's Tale. Hon agerar också producent för den kommande filmatiseringen av arkadracingliret Out Run, rapporterade vi häromdagen. För regin står Jon M Chu, som regisserat filmer som Crazy Rich Asians. Manuset skrivs av Rhett Reese och Paul Wernick, som tidigare skrivit t.ex. Deadpool & Wolverine.

Det är okänt när filmen kan tänkas gå upp på vita duken.

Split Fiction utvecklades av svenska Hazelight, som har en viss Josef Fares bakom rodret. Spelet släpptes i mars och fick strålande betyg. 4 av 5 av oss, och snittet hos övriga kritikerkåren är så högt att det är ett av årets mest hyllade spel så här långt.