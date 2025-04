Förra året lades den online-racingspelet The Crew ner, vilket kanske inte var oväntat i skenet av ett decenniums levnadstid och två uppföljare. Men nedstängningen möttes av massiva protester från spelarna, och Ubisoft stämdes av folk som kände sig snuvade på sitt köp. Och i september förra året lovade Ubisoft att ordna offline-lägen till The Crew 2 och The Crew Motorfest.

Detta läge är nu på gång för testning. Den 30 april får ett antal spelare inbjudningar via epost till att vara med och testköra offline-läget i The Crew 2, berättar Ubisoft Ivory Towers producent Grégory Corgié i videon ovan. Testningen körs till en början bara på pc, men läget kommer till alla plattformar. Man siktar på att släppa det innan 2025 är slut. För The Crew Motorfest dröjer offline-läget lite längre, okänt hur mycket.