The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered har precis släppts, men om man vill ha ännu mer rollspelsäventyr i öppna spelvärldar och tredjepersonsvy, så har maj månad faktiskt en titel värd att hålla ögonen på.

Den heter Tainted Grail: The Fall of Avalon och har varit i early access sedan mars 2023. Den 23 maj är det dags för spelet att släppas på riktigt och enligt egen utsago då ha 50–70 timmars speltid om man lirar igenom huvuduppdraget och en del av de 200+ sidouppdragen. Vidare ska spelet ha över 400 unika vapen, 55+ olika magier, 100+ unika fiender, 75+ hålor att ge sig in i och mycket mer.

Omdömena under early access-tiden har varit riktigt bra (85 % upptummar), och med 1.0-släppet kommer de även att lägga till en efterfrågad tredjepersonsvy, även om de påpekar att den kommer att vara långt ifrån perfekt vid släppet.