Det har gått över tre år sedan Fromsoftware släppte sin dunderhit Elden Ring, och förtrollade såväl FZ:s recensent Joakim Kilman som drösar av andra spelare. Om en månad släpps även avstickaren Elden Ring Nightreign, och inför det meddelar Fromsoftware att det första spelet har nåt en ny milstolpe.

30 miljoner självspäkare har nämligen gett sig ut i Lands Between, och eftersom spelet inte inkluderats i speltjänster som Game Pass och Playstation Plus, borde det innebära 30 miljoner sålda exemplar. Det innebär att de ligger ungefär lika med spel som Black Myth: Wukong, Borderlands 2, Call of Duty: Black OPs Cold War, Cyberpunk 2077 och Diablo III.