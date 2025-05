The Elder Scrolls är hett som solen just nu efter att Bethesda släppte remastern till rollspelsklassikern Oblivion. Detta kom i bakvattnet av att modden Skyblivion också fått ett releasedatum och detta är inte allt som händer runt The Elder Scrolls.

Sedan 2001 har ett dedikerat modd-team jobbat på att utöka Morrowind med sitt projekt Tamriel Rebuilt och nu lanserar de nytt material som fokuserar på området kring huvudstaden Narsis.

Tanken är att utöka världen kring Vvardenfell (som vi får besöka i Morrowind) så spelaren kan utforska hela provinsen Tamriel. Modden är inte färdig men teamet lanserar nytt material och nya områden med jämna mellanrum. Som Morrowind-fan tycker undertecknad det är kul att spelet fortfarande lever och frodas.

Spelar du fortfarande Morrowind?