Efter släppet av uppskattade Journey to the Savage Planet stängdes studion tyvärr, men glädjande nog återuppstod den under nytt namn, och nu är uppföljaren här. Den heter Revenge of the Savage Planet och släpps den 8 maj, alltså nu på torsdag, med möjlighet att börja lira tre dagar tidigare om man köper den dyrare Deluxe-utgåvan, alltså i dag. Spelet kommer även till Game Pass.

Det har även förärats med en släpptrailer, som är av det flummigare slaget. Där ser vi två intressanta representanter för det fiktiva företaget Alta Interglobal, som i spelet har avskedat och övergett dig i ett hörn av rymden. För att lyckas hämnas måste man utforska fyra olika planeter och klara diverse utmaningar, antingen ensam eller i plattformsoberoende samarbete, inklusive på delad skärm.