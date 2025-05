I början av året skrev vi om att Sega hade varumärkesskyddat en del grejer kring Ecco the Dolphin, mitt i deras satsning på att ta tillbaka klassiska varumärken, som Crazy Taxi. Och visst blir det fler äventyr i havet, och inte bara i form av remasters av de två första spelen, utan även i ett helt nytt spel.

Som makrill på sillen är hela det ursprungliga teamet, inklusive Ecco-skaparen Ed Annunziata, med och jobbar på projekten. I en intervju med Xbox Wire säger han att de först kommer att remastra Ecco the Dolphin och uppföljaren Ecco: The Tides of Time, varpå de ska skapa ett nytt spel med modern spelmekanik och grafik.

De har även lagt upp en webbplats som endast har en nedräkning i dagsläget, som räknar ner till den 25 april 2026.