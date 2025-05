Det här med Xbox-spel till Playstation börjar bli en stor grej. Det har på sistone kommit en rad starka titlar från Microsoft-lägret till PS5 på sistone, och det återspeglas i listan över mest nedladdade PS5-spel i april.

I EU toppas säljlistan av Forza Horizon 5, följt av Oblivion Remastered och Minecraft. Och på plats åtta hittas Indiana Jones and the Great Circle. Även Microsoft-ägda Call of Duty: Black Ops 6 finns med (på plats tio).

Sony själva har bara ett enda spel med på listan: Days Gone Remastered på elfte plats. Alltså bara ett enda PS5-konsolexklusivt spel bland de 20 mest populära. Det har varit tunt med tunga spel från Sony på sistone, så Xbox-tillskottet är nog välkommet.

Eller som kollega Fredrik sa tidigare i dag: "Min Playstation är min Xbox".