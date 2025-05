The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered är ytterst populärt, men allt är inte guld och gröna vättar. Spelets prestanda är nämligen under all kritik, vilket givetvis gett upphov till en rad olika prestandamoddar på pc.

Digital Foundry menade till och med att spelet hade det "sämsta flytet jag testat", och nu har de även tittat på ett par av dessa prestandamoddar för att se hur pass mycket de förbättrar prestandan och flytet. Ingenting, ska det visa sig.

Alex Battaglia testade först modden BSA Uncompressor, som packar upp BSA-filer för att få spelet att hacka mindre – något som faktiskt funkade med originalspelet. I Battaglias test såg han ingen betydande förbättring, och han menar att dagens system inte ska ha några problem att packa upp sagda filer i realtid och att det är småpotatis jämfört med andra processer.

Vidare tittade han på modden Ultimate Engine Tweaks, som bland annat justerar en rad variabler i Unreal Engines ini-fil. Inte heller där såg han någon prestandaförbättring, och säger att han länge varit skeptisk till att dessa moddar faktiskt gör något.

Det är värt att påpeka att Battaglia körde testerna på en kraftfull dator med en Ryzen 7 9800X3D och ett RTX 5090, och det är inte omöjligt att moddarna faktiskt åstadkommer en förbättring på svagare system, eftersom många spelare rapporterar förbättringar i form av faktiskt högre FPS, snarare än bara en luddig känsla av "bättre flyt".