En ny trailer från Mafia: The Old Country ger oss några korta minuters gameplay. Det hela utspelas på Sicilien under det tidiga 1900-talet, och därmed finns både hästar och primitiva bilar med som transportmedel. Och så finns det våld. Mycket våld, från både knivar och skjutvapen.

En ganska blodig och actionfylld historia ser det ut att bli. Spelet släpps den 8 augusti.